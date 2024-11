Gaeta.it - Doppia rapina tra selfie e arresti: come due malviventi si sono incastrati da soli

Facebook WhatsAppTwitter Un’interessante vicenda di cronaca nera ha coinvolto due giovani tunisini, che dopo aver compiuto due rapine in una notte, hanno deciso di immortalare il loro “successo” con un. Questa scelta apparentemente innocente ha finito per condurli dritti nelle mani delle forze dell’ordine, dimostrandola tecnologia possa rivelarsi una trappola per chi cerca di sfuggire alla giustizia. I colpi della notte dell’11 ottobreLa serata del 11 ottobre si è rivelata decisamente movimentata per i due uomini, che con grande audacia hanno avviato la loro carriera da criminali. La prima azione si è consumata con laai danni di un giovane, a cui hanno strappato il telefono minacciando di avere un’arma. La precisione con cui hanno agito è degna di nota: il cellulare rubato è stato richiesto in uno stato funzionale, richiedendo che fosse sbloccato dal proprietario per facilitare un eventuale reset.