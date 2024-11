Cobot arrivano i robot collaborativi | produttività in crescita del 60%

Leggi su Ildenaro.it

Entro il 2030 il valore del mercato globale IA sarà di circa 1,5 trilioni di dollari, è indubbio quindi che il mercato IA stia registrando unaimponente, e le prospettive sono ancora più vertiginose se si considerano i progetti che prevedono l’unione di IA eica: i numeri parlano di unadelladel 60%, abbinata a una diminuzione dei costi del 40%. Ad affermarlo è Arash Ajoudani, direttore del laboratorio Hrii humaninteraction and interfaces, inaugurato quindici anni fa all’Iit (Istituto italiano di tecnologia), in occasione dell’edizione autunnale di Richmond IT director forum, tenutosi a Rimini dal 10 al 12 novembre. Durante la cerimonia di apertura del forum, Ajoudani ha posto l’accento su due ambiti in cui itrovano oggi maggiore applicazione: il settore industriale e quello dell’assistenza sanitaria.