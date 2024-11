Ilrestodelcarlino.it - Aggredita davanti al figlio. Condannato un 42enne

L’avevaalminore e, dopo l’attivazione del codice rosso, per lui erano scattati anche il divieto di avvicinamento e la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo. Per questo motivo unfermano è finito alla sbarra e, a conclusione del processo, è statoa tre anni e due mesi di reclusione per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. Il primo epilogo della vicenda c’era stato nel gennaio 2023 quando i poliziotti della squadra mobile di Fermo avevano dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti del, responsabile dei reati di maltrattamenti e stalking in danno della ex compagna. L’indagine aveva avuto origine da una richiesta di intervento della vittima che aveva contattato il 112 perché intimorita dalle numerose e insistenti chiamate minatorie dell’uomo susseguenti ad una aggressione.