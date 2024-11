Ilrestodelcarlino.it - Adika Pongo, Tiromancino ed Extraliscio: tre serate per salutare il 2024

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tredi musica e divertimento in Piazza del Popolo, per avvicinarsi al nuovo anno e poi brindare tutti insieme all’arrivo del 2025. È così che l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno festeggerà l’anno venturo, con tre concerti che animeranno il salotto cittadino. Si partirà domenica 29 dicembre con la musica degli, gruppo nato a Roma nel 1993 dalla volontà di Niccolò Fabi, Lorenzo Salvatori, Aidan Zammit, Leonardo D’Angelo e Alessandro e Eleonora Benedetti e attualmente composto da Francesca Silvy, Costantino Ladisa, Alessandro Benedetti, Andrea Merli, Alberto Lombardi, Alessio Scialò e Pablo Enrique Oliver. Lunedì 30 dicembre saranno ii grandi ospiti che animeranno la serata ascolana, organizzata in collaborazione con Jam Session: il gruppo romano, che sta calcando la scena musicale italiana dagli anni Novanta a oggi, è guidato fin dalla sua fondazione nel 1989 dal frontman Federico Zampaglione ed è composto anche da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Fabio Verdini (piano e tastiere) e Antonio Marcucci (chitarra).