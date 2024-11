Ilfattoquotidiano.it - 23enne muore per choc anafilattico dopo aver mangiato “il suo piatto preferito”: il ristorante aveva cambiato la ricetta. Si sarebbe dovuta laureare

Non era la prima volta che mangiava quel, anzi, “era il suo”. Ma qualcosa è andato storto e Alison Pickering, 23 anni, è morta per. Era allergica alle arachidi e lei lo sapeva benissimo. Ciò che non poteva sapere è che, all’improvviso, il, lo stesso in cui era stata altre volte in passato,aggiunto un nuovo ingrediente a quella pietanza: la salsa alle arachidi.È successo il 4 maggio dello scorso anno. Pochi giorni, Alison silaureata, ma quella sera invece era uscita con un ragazzo per il loro primo appuntamento. Con lui va a cena in unche entrambi conoscevano bene, il Newton’s Saddlerack di Stephenville, in Texas. Non era la prima volta che Pickering ci andava, tant’è che ha ordinato il mahi-mahi, una pietanza di origine thailandese a base di pesce, ovvero “il suo”, come spiegano i suoi cari.