Sport.quotidiano.net - Vicario operato a Pisa, il professor Van Dijk: “È un cuor di leone, ha finito la partita con la caviglia rotta”

Roma, 28 novembre 2024 – "Ha dimostrato un'incredibile forza di volontà e uno straordinario attaccamento alla squadra finendo lacon una. Guglielmoè undi, un atleta forte e determinato, anche se in questo momento costretto al riposo. Altro non posso dire perché riguarda la privacy del calciatore". Così ha dichiarato ilNiek Vandopo averd’urgenza a, alla Casa di Cura San Rossore, Guglielmo, portiere del Tottenham e della Nazionale Vanè un’autorità mondiale nel campo dell’artroscopia e della chirurgia della, del retropiede e del tendine d’Achille, avendo sviluppato tecniche di trattamento innovative che si sono poi diffuse in tutto il mondo. A beneficiarne nel corso degli anni sono stati campioni come Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Juan Carlos Navarro, Keylor Navas, Ruud van Nistelrooy, Pepe, Marcelo, David Luiz e molti altri.