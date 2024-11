Abruzzo24ore.tv - Tragico schianto a Pettino: muore una ragazza di 26 anni

L'Aquila - Scontro frontale nella notte in via Arischia, vicino al cavalcavia autostradale. Indagini in corso per accertare le responsabilità dell’incidente. Un incidente mortale ha sconvolto la frazione aquilana didurante la notte. Unadi 26, residente in zona, ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due automobili. La dinamica dell'incidente Il sinistro è avvenuto lungo via Arischia, nelle vicinanze del cavalcavia autostradale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia dell’Aquila, l’impatto è stato causato dal frontale tra una Mercedes GLA e una Volkswagen Fox, quest’ultima guidata dalla vittima. Per la giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali. I soccorsi e gli accertamenti Sul luogo delevento sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dell’Aquila e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.