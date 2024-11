Puntomagazine.it - Strasburgo. Corrado (Segreteria PD, MEP S&D): il consenso di Von der Leyen è più fragile con abiguità con la destra

: “Guardare anon allarga la maggioranza, ma la infragilisce”– “Con numeri che sono andati assottigliandosi rispetto alla votazione di luglio e con quasi tutti i principali gruppi politici divisi al loro interno, la Commissione Von derpassa la prova del voto parlamentare, rendendo evidente che guardare anon allarga la maggioranza, ma la infragilisce”, dichiara AnnalisaPD e MEP S&D, in una nota inviata in redazione ieri.“Una Commissione indebolita, quindi, come risultato delle forzature messe in atto a più riprese da Weber (PPE): giocando a costruire maggioranze variabili aprendo a, ha messo a repentaglio la forza politica che il Parlamento può e deve esprimere nella direzione della coesione europea e di un posizionamento forte internazionale negli ambiti della transizione energetica, del contrasto alla crisi climatica, della pace.