Lanazione.it - Special Olympics . Flash mob in S.Michele

Leggi su Lanazione.it

LUCCA Sentirsi bene nella propria identità, annullare differenze di genere, etnia, religione e cultura. Questo è stato ilMob diItalia andato in scena ieri mattina in Piazza Sanper celebrare il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con Disabilità. Organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’ufficio scolastico provinciale, ha visto decine di studenti ballare in piazza al ritmo del brano “L’Ombelico del Mondo“ di Jovanotti. Brano scelto come inno alla centralità dei prossimi Giochi Mondiali Invernali, organizzati in Italia per la prima volta a Torino dall’8 al 15 marzo 2025. L’evento era aperto a tutte istituzioni scolastiche della provincia, che hanno manifestato grande interesse, al punto che gli studenti che avevano aderito in fase di pre-iscrizione erano stati più di mille.