Lanazione.it - Raccolta differenziata. Più facile ritirare i sacchi ora si può dai tabaccai. Consegna gratis e veloce

Piùil kit per la. D’ora in poi non sarà più necessario recarsi obbligatoriamente agli sportelli Alia Multiulity, ma basterà rivolgersi aiaderenti con molta più praticità, velocità e soprattutto con minori spostamenti. Il progetto, che coinvolge il territorio di 42 Comuni, nasce con l’obiettivo di avvicinare sempre più Alia ai suoi utenti, offrendo una formula semplice, gratuita eper il ritiro delle dotazioni necessarie. Grazie al nuovo servizio, i cittadini possono recarsi nelle tabaccherie aderenti ele dotazioni previste dal proprio rapporto contrattuale con Alia, in funzione della tipologia di utenza e di contratto: in particolareazzurri per gli imballaggi esanitari per pannolini e pannoloni. Attualmente hanno già aderito all’iniziativa 158: controllare la lista degli esercizi aderenti è semplice basta collegarsi al sito www.