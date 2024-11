Metropolitanmagazine.it - Per i 40 anni di Marc Jacobs arriva un’esclusiva collana: è disegnata da Kim Jones e ne esisteranno solo 20 esemplari

Un compleanno speciale quello di: 20, disponibilein alcuni negozi Dior, e 1.500 euro di prezzo. A realizzare questa magicaè Kim, il designer di Dior. La limited edition sugella la pluriennale amicizia e l’intesa creativa tra il designer statunitense e il direttore creativo delle collezioni maschili della maison di Lvmh.Ne20 per i 40di: cosa sappiamo sulladi KimIl gioiello è composto da una voluminosa catena curva. Inoltre, il pezzo forte dellasono proprio le iniziali “CD” e “MJ”. Queste sono realizzate in forme stravaganti a palloncino. Infine, a completare il design sono i ciondoli di cristallo, posizionati in modo tale da creare un effetto trompe-l’œil.ha raccontato il motivo che l’ha spinto a disegnare questo gioiello, un pezzo unico che “incarna l’eleganza e la modernità senza tempo di Dior e dell’audacia distintiva di”.