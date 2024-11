Lanazione.it - Parla il priore del Nicchio: "Interpretata la rivalità in modo sano e corretto"

di Laura Valdesi SIENA E’ l’unica Contrada squalificata, il. Per somma di deplorazioni, in quanto le due comminate dalla giunta comunale per i fatti dell’Assunta vanno ad aggiungersi a quella pendente del 2018. Dunque dovrà scontare una Carriera di stop.Davide Losi ma quanta è l’amarezza? "La Contrada è particolarmente amareggiata, il termine mi sembra giusto. Da sempre è insito nel nostro dna e nel nostro carattere di stare in prima fila, a 360 gradi. Anche nella tutela della Festa. E può capitare che, proprio per tale ragione, ci siano a volte conseguenze negative. Tanto è vero che la squalifica arriva dalla sommatoria di ben sei sanzioni che vanno avanti dal 2018 di cui nessuno si ricorda, vista la modesta rilevanza. Un unicum. E tale resterà, un unicum, avere avuto delle punizioni per i fatti dell’agosto scorso.