I Reds lasciano i campioni d’Europa in lotta per la sopravvivenza

2024-11-28 00:03:26 Giorni caldissimi in redazione!Il Liverpool ha ottenuto cinque vittorie su cinque in Champions League dopo aver battuto il Real Madrid 2-0 ad Anfield.Ifaticavano a sopraffare i detentori prima che Alexis Mac Allister segnasse al 52? portando i padroni di casa in vantaggio.Il Real Madrid ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco quando gli è stato assegnato un rigore, solo per Kylian Mbappe si è fatto avanti e ha visto il suo tiro parato.Dall’altra parte, il Liverpool ha ricevuto un calcio di rigore quando Mohamed Salah ha ribaltato Ferland Mendy, ma anche lui non ha segnato da 12 yard.Tuttavia, gli uomini di Arne Slot sono riusciti a segnare il secondo gol grazie a Cody Gakpo, che ha segnato su calcio d’angolo per sigillare i punti. per scoprire la storia completa di Anfield mercoledì sera.