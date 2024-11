Nerdpool.it - Frostpunk 2 aggiorna gli utenti con la roadmap per il prossimo anno

11 bit studios, dopo il back degli, ha mostrato ladei contenuti che attendono tutti i giocatori di2 per il 2025. Le idee, i suggerimenti e i bug report dell’utenza sono stati fondamentali per delineare il futuro del glaciale titolo e continuera fare da guida per molto tempo.Come si può vedere dall’immagine, la spedizione glaciale di2 è tutto fuorché conclusa e si possono già vedere le moltissime novità che arriverin futuro. Le più importanti sono:Lancio su console: Un evento molto atteso, che porterà New London ai giocatori di console di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di espandere la città a nuove piattaforme.DLC: Sebbene le specifiche rimangano avvolte nella segretezza, ogni DLC in arrivo – attualmente operante con nomi in codice – introdurrà dimensioni completamente nuove allo spietato mondo di2.