È troppo Amici 24 per le due prof si mette male | provvedimento mai successo nel programma

Aria pesante e tensione alle stelle. È l’atmosfera che si respira da qualche giorno ad2024. Lo scontro tra Anna Pettinelli e l’allievo di Lorella Cuccarini, Luk3, ha raggiunto livelli di guardia. L’insegnante ritiene che il giovane non meriti di stare nella scuola e così ha chiesto e ottenuto di organizzare una doppia sfida per il cantante. La pressione si è fatta sentire e così Luk3 ha reagito sfogandosi coi compagni.“Non mi interessa delle due sfide – ha detto Luk3 dopo la ramanzina di Anna Pettinelli – ma penso che lei abbia un accanimento nei miei confronti”. Nel frattempo Lorella Cuccarini non accetta l’atteggiamento della collega e, proprio nella puntata che sarà trasmessa domenica 1 dicembre, ne vedremo delle belle. Tra le due insegnanti si è scatentata una discussione in cui sono volate parole forti.