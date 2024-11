Due arresti in Arizona le mani addosso all’infermiera i servizi sociali e l’alcol Chi è Boris Epshteyn l’avvocato che suggerisce le nomine di Donald Trump

Leggi su Open.online

A metà novembre è stato al centro di una litigata con Elon Musk a Mar-a-Lago che ha fatto il giro del mondo. Dieci giorni dopo il suo nome è apparso all’interno di un report di condotta da David Warrington, capo della squadra della transizione del neopresidente, in cui si ipotizzava che avesse venduto raccomandazioni per la conquista di posti nella nuova amministrazione americana (anche per più di 100 mila dollari). È stato però lo stessoa difenderlo con energia, gridando al complotto e frenando chi nel suo staff nutriva dubbi sul personaggio. Lui si chiama, ha 42 anni ed è un russo (nato a Mosca) naturalizzato americano fin da bambino, è uno dei consiglieri più ascoltati di, di cui era stato nominato consigliere strategico durante le campagne elettorali del 2016 e del 2020.