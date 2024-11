Ilfattoquotidiano.it - Corea del Sud nel gelo, morti e disagi per le nevicate. E in Siberia registrate temperature di 20° gradi più alte della media

Ventiin più sulladel periodo in(che in questi giorni oscilla tra -1 e – 4°),del Sud nel. Come segnala il meteo.it la regione russa, simbolo di inverni rigidi eestreme, ha registrato questea causa anchepresenza di un vasto campo di alta pressione presente sugli Urali. Condizioni totalmente diverse invece indel Sud, raggiunta in questi giorni da un ciclone invernale che ha provocatointense anche sulla capitale Seul.Le pesantihanno ricoperto ladel Sud per il secondo giorno di fila hanno provocato trenella provincia di Gyeonggi e gravi disservizi ai trasporti su scala nazionale. Le gravi condizioni meteo, ha riferito il ministero degli Interni, hanno portato alla cancellazione di 156 voli e all’interruzione di 104 servizi di traghetto su 79 rotte.