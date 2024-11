Col Pafos come in campionato | la Fiorentina cerca il pronto riscatto per volare anche in Conference

Leggi su Sportface.it

Sette vittorie di fila ine il secondo posto a -1 dalla vetta, tanti gol segnati e una macchina che sembra quasi perfetta: il quasi è dato dal fatto che per imparare abisogna ogni tanto fare i conti con delle cadute, e Raffaele Palladino spera che quella rimediata dalla suanell’ultimo turno dellaLeague contro i ciprioti dell’APOEL sia formativa.perché, c’è subito un, caso vuole sempre contro una squadra cipriota, in questo caso il: si torna al Franchi e c’è fame di calcio e punti, per mettere in chiaroin Europa quale sia l’obiettivo dei toscani, stare nelle zone altissime della classifica e qualificarsi direttamente per gli ottavi. Lo scivolone di Nicosia va messo alle spalle e una vittoria, sarebbe la decima nelle ultime undici partite, è il toccasana giusto per acquisire ulteriore consapevolezza.