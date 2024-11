Quotidiano.net - Canone Rai 2025: chi non deve pagarlo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 novembre- Bocciato il taglio alRai. In commissione Bilancio al Senato, Forza Italia ha infatti votato insieme all’opposizione contro l’emendamento della Lega che proponeva di ridurre la tassa televisiva a 70 euro. L’imposta tornerà dunque al prezzo originario di 90 euro per tutti, esclusi gli esonerati. Caos, cosa è successo L’importo: si torna al vecchiotv ChiCome si paga Chi è esente dal pagamento Video on demand menu on a smart TV screen, entertainment and movies concept Caos, cosa è successo La commissione Bilancio del Senato ha bocciato l’emendamento voluto dalla Lega per mantenere ilRai ridotto a 70 euro nel, con 10 voti favorevoli e 12 contrari. La proposta, sostenuta dal Carroccio insieme a Fratelli d’Italia, è stata respinta anche grazie al voto contrario di Forza Italia, che ha motivato la decisione con l’impatto negativo sulle finanze pubbliche: la misura avrebbe ridotto di 400 milioni gli introiti della Rai, costringendo lo Stato a intervenire.