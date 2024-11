Tuttivip.it - “Ti sbattono fuori e paghi la penale”. Choc al Grande Fratello, l’hanno dovuta bloccare

Quella che sembrava essere una puntata tranquilla delsi è trasformata in un vero e proprio teatro di emozioni e tensioni durante la notte. Il protagonista del primo momento di crisi è stato Luca Giglio, che ha avuto un crollo emotivo in diretta. Dopo aver discusso animatamente con Helena Prestes e manifestato il suo malcontento verso la gestione del programma, Luca si è rifugiato nel tugurio, dove ha dato sfogo alla disperazione abbracciando la compagna di gioco Yulia Bruschi. La scena del giovane concorrente attaccato al vetro, in lacrime, ha subito fatto il giro dei social, generando reazioni di solidarietà ma anche perplessità sul suo stato emotivo.Nel frattempo, a poche ore di distanza, un altro episodio ha infiammato la notte. Ilaria Galassi, visibilmente agitata, ha espresso l’intenzione di voler aggredire Helena Prestes.