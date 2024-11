Lettera43.it - Squid Game 2, il trailer ufficiale svela le nuove sfide della serie Netflix

Leggi su Lettera43.it

«Giocatore 456, bentornato nel gioco».ha rilasciato ilprincipale di2, lasudcoreana di Hwang Dong-hyuk che ha conquistato il mondo. La seconda stagione segnerà il ritorno di Lee Jung-jae nei panni di Song Gi-hun che, tre anni dopo essere sopravvissuto agli eventiprima edizione, decide di rientrare nel gioco per porre fine a tutto e smascherare i colpevoli. Dovrà cimentarsi tuttavia, oltre che con lemortali del primo capitolo, anche con alcune novità tra cui una versione cruenta del tris e una prova ambientata su una giostra dei cavalli. Prodotta da Firstman Studio e presentata in anteprima mondiale al Lucca Comics, debutterà sulla piattaforma il 26 dicembre.2, trama e castseconda stagioneNuovi personaggi, nuovi giochi,missioni: il tutto condensato nello stesso meccanismo che ha appassionato milioni di spettatori nel mondo, dove i personaggi devono gareggiare per la propria vita.