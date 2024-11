Amica.it - Sophia Loren fa proseliti: sua nipote Lucia Ponti, 18 anni, sta per debuttare in società e dice che la sua ispirazione è la celebre nonna

Una versione più piccola. Che ne ricorda, però, il fascino e l’eleganza.ha 18, è una studentessa universitaria alla prestigiosa Brown University. E ha un esempio da seguire: la sua celeberrima. La figlia del regista Edoardoe dell’attrice americana Sasha Alexander ha confidato al settimanale internazionale Hello! che il 30 novembre farà il suo debutto in. Partecipando all’annuale Ballo delle debuttanti a Parigi.E per prepararsi a quel grande giorno non ha potuto che chiedere consiglio e ispirarsi all’ultima grande diva del cinema mondiale,fa: sua, 18, sta perinche la suaè la(foto Getty Images)L’eleganza dipresa a modelloÈ alla sua eleganza e al suo stile che la giovane ha guardato per il gran giorno.