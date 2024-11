Puntomagazine.it - San Giovanni a Teduccio: sorpreso con la droga, arrestato un uomo

La Polizia di Stato arresta un 49enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, l’ha precedenti Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.In particolare, gli agenti del Commissariato San-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un; quest’ultimo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha lanciato dal balcone una busta nel tentativo di disfarsene. Così, altri operatori l’hanno immediatamente recuperata rinvenendo al suo interno 16 bustine di marijuana del peso di circa 21 grammi e 32 involucri di hashish del peso complessivo di 90 grammi circa.Ancora, gli operatori hanno trovato il predetto in possesso di 4275 euro, mentre nell’abitazione hanno rinvenuto un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da una telecamera che inquadrava anche la pubblica via.