Gaeta.it - Polemica a Cinisi: il bando del Carnevale vieta proteste e dissenso, la sindaca risponde

Facebook WhatsAppTwitter Undel Comune diha sollevato un acceso dibattito in vista deldel 2025. La normativa in questione stabilisce divieti riguardanti eccessivi comportamenti die forme di protesta durante le celebrazioni. Le dichiarazioni dellaVera Abbate e le reazioni di cittadini e rappresentanti delle associazioni locali hanno acceso il confronto sulla libertà di espressione e il ruolo della satira nel contesto festivo.Divieti di protesta neldiTra le norme delper la realizzazione dei carri allegorici, un articolo specificoespressamente “forme di protesta non conformi allo spirito festoso deldi“. Sono anche proibite manifestazioni e dichiarazioni considerate ingiuriose e offensive, nonché comportamenti diverso l’operato del Comune e dei suoi rappresentanti.