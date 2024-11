Ilnapolista.it - Mancini: «Ho sbagliato a lasciare la Nazionale, non è bello allenare quando la fiducia in te vacilla»

Robertointervistato dal Giornale a firma Hoara Borselli.Come sono stati quei cinque anni in?«Meravigliosi. Qualche difficoltà all’inizio, per poi inanellare una serie di vittorie e record di cui vado orgoglioso».Si riferisce a Wembley?«Riportare l’Italia dopo cinquant’anni anni sul tetto d’Europa è stata un’emozione indescrivibile».E la mancata qualificazione ai Mondiali?«Una ferita che brucia ancora. Un conto in sospeso con i tifosi».Poi qualcosa si è rotto e come un fulmine a ciel sereno esce la notizia che lei ha deciso dila panchina della.«Dobbiamo parlarne per forza?».Beh, forse i tifosi italiani meritano qualche risposta.«Come le dissi in un’altra intervista, quel saldo rapporto diche avevo con la Federazione si era reciprocamente incrinato».