Irpinia, incidente a Mirabella Eclano: morto un 18enne del posto

Ancora sangue sulle strade irpine, questa volta a. Un tragicoè costato la vita a undel luogo, appena uscito da scuola. La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale 57, dove il giovane motociclista, in sella alla sua moto KTM, ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento.Leggi anche: Agrigento, si ribalta con il trattore sulla Statale:a 50 anni Roberto BorgiaLa dinamicaL’impatto fataleDopo aver sbandato, il ragazzo è andato a schiantarsi contro il guardrail, riportando ferite gravissime. Nonostante il pronto intervento del personale del 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Ariano Irpino, per il giovane non c’è stato nulla da fare. “Le sue condizioni erano troppo critiche”, hanno riferito i sanitari.