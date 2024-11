Incendio a Tor Cervara i primi dati di Arpa Lazio | Diossine sotto la soglia

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 27 novembre 2024 – “Isulle, rilevati da, evidenziano concentrazioni al didei livelli di riferimento. Idel secondo campione saranno disponibili nella giornata di domani”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione, Elena Palazzo, a proposito delle analisi in corso in via Melibeo a Tordove, lo scorso 24 novembre, è scoppiato un vasto.Maxi rogo a Tor, in fiamme un capannone di 6mila metri quadratiha istallato un campionatore ad alto volume, strumento necessario per verificare la presenza in aria di sostanze inquinanti, come idrocarburi policiclici aromatici, PCB e, a poca distanza dall’area interessata dall’. I risultati di questicampionamenti riportano un valore di diossina di 0,073 pg/m3.