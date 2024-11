Sport.quotidiano.net - Esauriti in poche ore i biglietti per l’11 dicembre. Stasera, invece, niente sold out: 25.000 i presenti. Euforia Lisbona, il Lille non scalda

Tutti al ‘da Luz’? Beh proprio tutti no, dal momento che il settore ospiti dello stadio del Benfica può contenere fino a un massimo di 3.200 posti. Ma quei tremiladuecento posti ieri sono andatiinore finendo, in forma di biglietto, nelle tasche dei tifosi rossoblù. Anche, quindi, nella sua terza trasferta di Champions League, ail Bologna sarà seguito dall’onda dei propri tifosi, la stessa onda che aveva già invaso Anfield col Liverpool e il Villa Park con l’Aston Villa. Stavolta è stato più facile soddisfare tutti, anche perché le richieste non erano così massicce come per la trasferta storica di Anfield. Prima del Benfica, però, questa notte c’è ilal Dall’Ara. La prevendita per la sfida contro i francesi ha fatto registrare una lieve accelerazione in queste ore, che potrebbe far lievitare le presenze da 24 a 26 mila circa (di cui circa 500 saranno tifosi del).