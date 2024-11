Lanazione.it - E’ morto Guido Pizzella, padre degli studi sulle onde gravitazionali

Pisa, 27 novembre 2024 – “È con grande cordoglio che apprendiamo della morte di, uno dei padri fondatori della ricerca”. Lo comunica l’Osservatorio Virgo di Cascina in una nota ufficiale in cui commenta la scomparsa dell’illustre ricercatore. Assieme a Edoardo Amaldi fondò, all’inizioanni ‘70, la ricerca sperimentale dellein Italia, progettando e guidando la realizzazione dei rivelatori a barre risonanti Explorer e Nautilus. Il funzionamento di Explorer, operativo al CERN dal 1990 al 2012 grazie al supporto dell’INFN, e in seguito di Nautilus, presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN fino al 2016, si basava su grandi masse (appunto, le barre) metalliche opportunamente isolate dalle vibrazioni esterne. Le deformazioni del tessuto dello spazio-tempo causate dal passaggio di un'onda gravitazionale avrebbero dovuto eccitare le frequenze di risonanza meccaniche della barra e quindi venire rivelate.