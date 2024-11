Secoloditalia.it - Droni russi uccidono un pastore della Chiesa avventista ucraina: stava distribuendo aiuti umanitari

Leggi su Secoloditalia.it

hanno ucciso unmentre quest’ultimo distribuivaalla popolazione nella regione di Mykolaiv. L’uomoportando il carbone alle persone in difficoltà insieme al padre, anch’egli rimasto ferito durante l’offensiva aerea assieme ad altri 6 civili. Poiché i bombardamenti nella zona continuavano senza sosta, i medici non hanno potuto aiutare le vittime tempestivamente per salvare tutte le vite coinvolte. Il nome delrimasto ucciso è Arthur, mentre il padre Vladislav – che ha lo stesso ruolo ecclesiastico del figlio e loaccompagnando – ha subìto un’operazione a causa delle gravi condizioni dovute al ferimento nell’attacco.Ilucraino trucidato e il cordoglioLaha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto e ha detto che pregherà per le vittime dell’assedio russo.