Disposto abbattimento di un albero pericolante in Piazza Garibaldi

Tarantini Time QuotidianoL’Amministrazione Comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, comunica che domani, giovedì 28 novembre, verrà eseguito l’di un grandedi pino che sorge in, lato marciapiede di Corso Umberto. La decisione si è resa necessaria a causa di una vistosa inclinatura che, provocata da un progressivo cedimento strutturale, crea una concreta condizione di pericolo per la sicurezza dei cittadini.Attentamente valutata alla luce di quanto emerge da una relazione tecnica, l’operazione non solo rappresenta un passaggio necessario nell’ambito delle articolate ed ineludibili attività finalizzate a prevenire situazioni di rischio per la comunità, ma rientra nel più ampio programma dell’Amministrazione volto alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio arboreo cittadino, patrimonio che non subirà alcun ridimensionamento.