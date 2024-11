Unlimitednews.it - Confcommercio incontra Piantedosi, focus su legalità e sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente di, Carlo Sangalli, e la Vice Presidente con incarico per lae la, Patrizia Di Dio, hannoto a Roma, al Viminale, il Ministro dell’Interno Matteo. Al centro del colloquio i temi dellae dellaanche per via della crescente preoccupazione che le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti manifestano per la diffusione dei fenomeni criminali e, in particolare, dei reati predatori in diverse città e aree del Paese.Le imprese del terziario di mercato sono, infatti, tra le più esposte all’azione della criminalità con impatti particolarmente negativi in termini di, di fiducia e di bilanci. Come emerge da una recente indagine dicirca un’impresa su cinque (il 18,9%) ha percepito un peggioramento dei livelli dinel 2023 (+8,6 punti percentuali sul 2022), un imprenditore su tre teme il rischio di esposizione a fenomeni criminali come furti, rapine, atti vandalici, aggressioni e c’è preoccupazione per lapersonale, dei propri collaboratori e della propria impresa.