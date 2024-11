Ilrestodelcarlino.it - Centrale dello spaccio. Trenta chili di hashish e 24mila euro: due arresti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 27 novembre 2024 – Oltredi, ma anche marijuana, cocaina e oltrein contanti in casa: arrestati un uomo e una donna. L’operazione, volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, è stata messa a segno nella serata dell’altro ieri, a Filottrano, dai militari del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Macerata, in collaborazione dei colleghi del nucleo operativo della compagnia di Macerata. Arrestate perdi stupefacenti due persone incensurate, una donna di 50 anni, residente a Roma, e un cittadino del Ghana, di 25 anni, residente a Filottrano. L’operazione è partita da Macerata, in seguito a una serie di indagini sullodi droga, e poi ha condotto i carabinieri in un’abitazione di Filottrano, che secondo i militari dell’Arma poteva essere utilizzato come deposito di sostanze stupefacenti.