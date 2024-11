Ilgiorno.it - Boom di aggressioni contro medici e infermieri in Lombardia: Bergamo e Como le province più a rischio

MILANO – ??????Più di un infortunio al giorno provocato daagli operatori sanitari: nel 2023, le denunce all’Inail sono state 409 in tutta la, in aumento rispetto agli anni precedenti. Il numero non è rappresentativo del totale degli episodi, in quanto quelli che arrivano all’Istituto nazionale sono la punta dell’iceberg, ovvero i casi più gravi in cui si sono verificati dei danni. In base ai dati aggiornati al 31 dicembre 2023, forniti dalla consulenza statistico attuariale dell’Inail, lecon i numeri più elevati di infortuni sono Milano (122 nel 2023), Brescia con 47 casi, Varese con 45;ne ha riportati 37, Lecco 12,37, Sondrio 1. Tra il 2022 ed il 2023 crescono per soprattutto i dati di(+9 in un anno),(+9), Varese (+12). Rispetto al 2021, invece, le denunce sono 7 in più nel Bresciano, altrettante nel Pavese, 20 in più in provincia di Varese.