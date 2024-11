Lanazione.it - Tentano il colpo in un bar. Bloccati durante la fuga

EMPOLI Avevano studiato iled erano entrati in azione poco prima di mezzanotte. L’obiettivo era il bar Il Caffè in via Piovola dove i malviventi contavano di irrompere e fare razzia. Invece, non solo l’allarme antintrusione ha mandato in fumo il loro piano, ma il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare la banda ine di far scattare per tutti la denuncia per tentato furto aggravato in concorso. A finire nei guai sono cinque uomini, tutti di origine campana e di età compresa tra i 20 e i 45 anni. Secondo quanto ricostruito dalle volanti del Commissariato di Empoli, la banda avrebbero tentato di aprire la porta sul retro dell’attività commerciale di via Piovola con alcuni attrezzi atti allo scasso, facendo però scattare l’allarme collegato al centralino delle forze dell’ordine.