Ilrestodelcarlino.it - Strangolata dall’ex marito. Una targa in ricordo di Anna: "Mai più donne vittime"

Sviridenko era "brillante". Brillante, sì. Così come la ricorda chi l’ha conosciuta, chi ha trascorso con lei lunghe giornate al Policlinico, dove era specializzanda nel reparto di Radiologia. Brillante e sorridente, fino all’ultimo momento. Fino al momento in cuiè statae strappata violentemente alla vita per mano del, dal quale si stava separando, lo scorso giugno. Ed è proprio lì, nel reparto in cui lavorava, che ieri mattina è stata svelata unain sua memoria, per lei e per tutte ledi femminicidio: "Nel suo– si legge – rinnoviamo ogni giorno il nostro impegno contro ogni forma di violenza sulle". "Tutti ci ricordiamo di. Era una ragazza, un medico, una specializzanda sorridente, che si è sempre impegnata a pieno nel suo lavoro – riavvolge il nastroRita Pecchi, radiologa Aou –.