Ilfattoquotidiano.it - Soldi ai partiti, il governo raddoppia il 2Xmille. Patuanelli: “Colpo di mano, ci opporremo”

L’escutivo vuole riformare il finanziamento ai. Un emendamento riformulato dal, che riscrive due proposte al decreto fisco di Avs e del Pd, riduce dal 2 per mille allo 0,2 per mille dell’Irpef il contributo destinato aipolitici, ma stabilisce che anche che la quota inoptata, che attualmente resta allo Stato, vada ai: “In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione di stabilisce in proporzione alle scelte espresse”, si legge nella proposta di modifica.Il finanziamento della misura inoltre quasia 42,3 milioni, si legge nel testo, dai 25,1 attualmente previsti. Il testo dovrà essere accettato dai senatori che lo hanno proposto e poi essere messo al voto. “didel”, ha protestato il capogruppo M5s Stefano