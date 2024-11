Sport.quotidiano.net - Slovan Bratislava-Milan 2-3: terza vittoria di fila in per i rossoneri in Champions League

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Slovacchia), 26 novembre 2024 – Non senza fatica, ilsbancabattendo 3-2 loe centra ladiinsalendo a quota 12 punti in classifica. La gara del Tehelné Pole è stato un manifesto di quello che ha fatto vedere in questa prima parte di stagione la squadra, capace di alternare cose eccellenti in attacco a un equilibrio molto precario in fase difensiva, che porta a errori gravi come quello che al 14’ stava per costare il gol del vantaggio. Ad evitarlo e a fermare la conclusione di Strelec, che aveva già superato Maignan, ci ha pensato Pavlovic in spaccata. Immediata la reazione deiche, dopo aver fallito una ghiotta occasione con Pulisic, sono andati in gol proprio grazie all’americano, imbeccato alla perfezione da Abraham.