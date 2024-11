Inter-news.it - Serafini: «Lotta Inter-Napoli per lo Scudetto. Vedo favorita una!»

Leggi su Inter-news.it

L’ha vinto contro il Verona, anche ilnon ha sbagliato con la Roma. Lucaconferma la sfida tra le due squadre per losu Sportitalia. SFIDA – Per losarà molto probabilmente una corsa tra. La Juventus si è fermata con il Milan mentre i nerazzurri e i partenopei hanno vinto rispettivamente con Verona e Roma. Simone Inzaghi ha saputo ritrovare anche Joaquin Correa, autore di un gol e di due assist nella partita del Bentegodi. Tra poche ore giocherà con il Lipsia e potrebbe avvicinarsi in maniera concreta alla qualificazione diretta gli ottavi di finale di Champions League., la sfida secondo– Lucaha confermato le ultime sensazioni: «Alla distanza sarà piùdi. Mi sembra più quadrata, più solida, più convinta.