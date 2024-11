Quotidiano.net - Ray Way porta in roadshow la rete di Data Center

Rai Way, operatore di infrastrutture digitali inaugura i primi cinque Edgee presenta, in unitinerante che parte da Milano, i suoi nuovi servizi di connettività. Le prossime tappe saranno Firenze, Genova, Torino e Venezia dove sono collocati i primi punti di unache prevede 16. "Con questointendiamo valorizzare i territori italiani in cui abbiamo costruito i nostri primi cinque, dimostrando il nostro impegno nello sviluppo di unasempre distribuita per la digitalizzazione del Paese" ha dichiarato Luca Beltramino, direttore della divisionedi Rai Way.