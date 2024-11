Oasport.it - LIVE Slovan Bratislava-Milan 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: i rossoneri subiscono il pareggio da angolo a favore

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Tunnel di Strelec a Pavlovic che lo mette giù. Possesso.30?che adesso addormenta il ritmo della partita, non c’è da avere fretta, solo il primo terzo di gara se n’è andato.28? Lancio di Pavlovic intercettato, resta comunque in avanti ilche a ragione si chiude e cerca gli spazi in ripartenza, che oggi a quanto pare arrivano.26?1-1! Era appunto und’per i, Chukwueze ha provato il destro che è stato respinto. Poi la palla è stata persa e Pavlovic, ultimo uomo, è stato facilmente aggirato da Strelec che ha lanciato davanti alla porta Barseghyan, che stavolta a differenza del compagno ha castigato. Si riparte da capo!24? 1-1, Barseghyan! CLAMOROSA disattenzione difensiva del! Pareggia locon Barseghyan!23? Corner, il 4° per i