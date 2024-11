Oasport.it - LIVE Inter-Lipsia 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: Dumfries vicino al raddoppio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Lungo possesso palla per l’.52? Calhanoglu dalla distanza impegna il portiere.50? Dimarco fermato al momento del tiro, spinge ancora l’.48?spreca dopo una grande occasione creata da lui stesso.46? Inizia il secondo tempo!21.52che domina ma va avanti di una sola rete, Dimarco sfiora più volte il gol.che si fa vedere solamente nel finale.A tra poco per il secondo tempo!47? Finisce il primo tempo,1-0.45? Infortunio per Pavard, entra Bisseck nell’.43? Fallo in attacco diche chiedeva undi rigore.41?che prova sulle fasce a mettere in difficoltà l’.39? Spinge ancora l’alla ricerca del.37? Zielinski dalla distanza non riesce a coordinarsi.35?padrona del gioco.