Linkiesta.it - L’inatteso ballottaggio in Romania tra la star di TikTok e la sindaca europeista

Lasi è ritrovata con unpresidenziale inatteso: l’8 dicembre Elena Lasconi (19,18 per cento),di Câmpulung e presidente dei liberalsocialisti di Usr (Unione Salvate la), affronterà l’indipendente di estrema destra C?lin Georgescu (22,94 per cento). Lasconi, passata nei conteggi più volte dal secondo al terzo posto, ha staccato infine il premier Marcel Ciolacu, fermatosi al 19,15 per cento, di quasi tremila voti. Quanto basta a spingere il socialdemocratico alle dimissioni dalla presidenza del partito a meno di ventiquattro ore dal voto. Il liberalconservatore Nicolae Ciuc? (8,8 per cento), arrivato quinto dietro il leader di Aur George Simion (13,86 per cento) ha fatto altrettanto, dimettendosi dalla dirigenza del Pnl. Lasconi e Georgescu, separati da visioni politiche e sociali opposte, hanno un tratto in comune: esprimono entrambi un marcato voto anti-sistema.