La Talpa, chi è la spia e chi ha vinto il reality: cosa è successo nell'ultima puntata

Con un'che ne ha racchiuse tre, per via della cancellazione anticipata, Laha svelato chi è stata per tutte queste settimane la sabotatrice del gruppo ma ha anche decretato un vincitore: ecco chi sono. Lasi è chiuso in maniera rocambolesca, ieri sera su Canale 5, con un'che non solo ha svelato chi era lanel gruppo, ma ha anche fatto venire un gran mal di testa agli spettatori. Il motivo? Un montaggio che, dovendo condensare tre puntate in una, ha reso davvero difficile in alcuni momenti capirestesse succedendo. Chi è ladell'edizione 2024 La risposta è: Lucilla Agosti. In molti c'avrebbero scommesso, sia fuori dalla tenuta che dentro, e non avrebbero sbagliato. La conduttrice è riuscita ad arrivare in finale, insieme ad Alessandro Egger e ad .