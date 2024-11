La forza del destino inaugura la Scala

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.00 Sarà "Ladel" di Giuseppe Verdi are la stagione del Teatro alla,di Milano,il 7 dicembre. L'opera mancava da 25 anni al teatro. Diretta da Riccardo Chailly,sarà interpretata da Anna Netrebko,Ludovic Tézier e Brian Jagde.La regia è di Leo Muscato In questa opera di Verdi,la guerra è un elemento costante e il regista ha deciso di ambientare ogni atto in un periodo diverso,dal Settecento ad oggi."Pensiamo che l'umanità faccia progressi,ma è sempre la stessa", dice il sovrintendente Meyer, che a febbraio lascia.