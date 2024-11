Iodonna.it - Gli ospiti sono Valeria Golino, Gianmarco Tamberi e Carmen Di Pietro

Dopo gli ottimi ascolti registrati martedì scorso, questa sera alle 21.20 su Rai 2 torna Belve 2024, il programma di interviste corrosive di Francesca Fagnani.di questa seconda puntata l’attrice, la showgirlDie l’atleta plurimedagliato. Antonella Clerici contro Barbara D’Urso a “Belve”: «Mostrò il tradimento del mio ex in diretta tv» X Leggi anche › Su Rai 2 riprende “Belve” con Mara Venier e Scamarcio (che ricorda la scena di sesso con Monica Bellucci) Belve 2024 su Rai 2: seconda puntata,, anticipazioni intervistee Dia Belve: l’ex compagno Riccardo Scamarcio e il rapporto con le drogheOspite molto attesa di questa seconda puntata,, attrice, è oggi nota anche come apprezzata regista.