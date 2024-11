Ilfogliettone.it - Femminicidio Tramontano, ergastolo (con isolamento) a Impagnatiello

Leggi su Ilfogliettone.it

Condannato all'con 3 mesi didiurno: si è chiuso così il processo di primo grado per Alessandro, l'ex barman che il 27 maggio 2023 uccise con 27 coltellate la compagna Giulia, incinta al settimo mese.I giudici togati e popolari della Corte d'Assise di Milano (collegio presieduto da Antonella Bertoja), hanno accolto la richiesta del pm Alessia Menegazzo e del procuratore aggiunto Letizia Mannella condannando l'ex barman per omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione, dal legame affettivo e dalla crudeltà), interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere aggravato. Una sentenza che arriva nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.