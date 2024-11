Gaeta.it - Comune di Nemi contro la violenza di genere: un impegno che resiste nel tempo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore dei Castelli Romani, il piccolodisi distingue per il suo continuonella sensibilizzazioneladi. Ogni anno, il 25 novembre, il borgo rinnova il suo ruolo di ambasciatore del cambiamento in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione dellasulle donne, trasformando riflessione e arte in strumenti di denuncia e speranza.L’arte che parla: un monumentoil silenzioSimbolo tangibile dell’diè la scultura “NO” di Marco Manzo, inaugurata nel 2021. Collocata accanto alla panchina rossa, l’opera racconta attraverso le sue due scarpe in bronzo — una con i lacci spezzati, l’altra radicata al suolo — la dicotomia tra la fragilità e lanza delle donne. Questo potente monito artistico trasforma ogni sguardo in un momento di riflessione e ribadisce l’importanza di rompere il silenzioladi