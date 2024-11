Romadailynews.it - Cina: aumentera’ sostegno a prestiti per innovazione sci-tech

Pechino, 26 nov – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hanno sollecitato un maggioreaiper promuovere l’scientifica e la trasformazione tecnologica, secondo quanto emerso da una conferenza tenutasi ieri. La conferenza e’ stata organizzata dalla Banca popolare cinese e da altri dipartimenti governativi. Fino al 15 novembre, le banche avevano firmato contratti di prestito per un totale di quasi 400 miliardi di yuan (circa 55,62 miliardi di dollari) con 1.737 imprese e progetti. I fondi hanno fornitoper la prima volta a imprese tecnologiche in fase iniziale e in fase di crescita e hanno sostenuto efficacemente l’aggiornamento delle attrezzature su larga scala in settori chiave. La conferenza ha anche sottolineato che le istituzioni finanziarie dovrebbero utilizzare appieno le risorse delle politiche e concedere piu’a imprese e progetti correlati.