Caso Caffo. Fumettibrutti e Siverio non parteciperanno a “Più Libri Più Liberi”

Roma, 26 novembre 2024 – "Non verrò a PiùPiù”. Queste le parole al centro della prima slide del post di, pseudonimo di Josephine Yole Signorelli, pubblicato ieri sera su Instagram. “Ci penso da giorni a come scrivere queste parole, mi aspettavo delle scuse e un cambio di rotta nelle intenzioni che purtroppo, ad oggi, non è arrivato” ha continuato. Come annunciato ieri sera, la fumettista ha deciso di non partecipare alla Fiera della Piccola e Media Editoria, che si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre, a causa dell’invito al filosofo Leonardoda parte della direttrice artistica Chiara Valerio. E non è stata la sola. Da giorni monta la polemica intorno ale alla sua prevista partecipazione a “PiùPiù”.ha un processo in corso, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna.